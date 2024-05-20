Туск анонсував позику на 300 млн для Польщі від ЄІБ, які витратять на захист неба

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував угоду з Європейським інвестиційним банком, за якою Польща зможе залучити до 300 млн євро на супутниковий компонент для захисту неба.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Дональд Туск оголосив про угоду щодо позики на польський супутниковий компонент у рамках європейського "щита" ПРО.

"Ми говоримо про суму 300 млн євро, що є чималими коштами. Наш план – створити "залізний купол" над Польщею та Європою – зрушив на крок вперед.

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Супутникові системи будуть невід’ємною частиною цього проєкту, який я через кілька днів буду обговорювати з іншими європейськими прем’єр-міністрами, щоби ідея загальноєвропейської ППО, залізного купола над Європою, ставала все менш мрією і все більш реальним практичним планом", ", – заявив Туск після зустрічі з президенткою ЄІБ Надею Кальвіно.

"Завдяки певній зміні у стратегії ЄІБ, так-званого принципу подвійного застосування, який скоригували, тепер ми можемо розраховувати на дуже вигідні позики для інвестицій, що будуть слугувати цивільним цілям, але при цьому стануть внеском у нашу оборону та безпеку", – додав прем’єр Польщі.

Ймовірно йдеться про очолюваний Німеччиною проєкт спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".

Президент Польщі Анджей Дуда критикував ідею участі Польщі у програмі, називаючи її "німецьким бізнес-проєктом".

Туск на це відповів, що для нього не має значення, "хто який бізнес має в питаннях озброєння чи оборони", а важливо, щоб Польща була у більшій безпеці.