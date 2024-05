Греция и Польша попросили Евросоюз создать совместный щит ПВО

Премьеры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой возглавить инициативу по созданию совместного щита противовоздушной обороны (ПВО), который бы финансировался за счет ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, который ознакомился с соответствующим письмом руководителей правительств обеих стран.

Фон дер Ляйен подтвердила это предложение от премьеров обеих стран в X (Twitter), когда снова призвала к созданию совместных оборонных проектов.

Ukraine is fighting a war of freedom against oppression.



Ukraine fights for our values.



So let's keep supporting Ukraine & ramp up our defence at the same time



We need less fragmentation and common projects



Like an air defence shield as proposed by @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X

Реклама: