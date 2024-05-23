Греция и Польша попросили Евросоюз создать совместный щит ПВО

Премьеры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой возглавить инициативу по созданию совместного щита противовоздушной обороны (ПВО), который бы финансировался за счет ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, который ознакомился с соответствующим письмом руководителей правительств обеих стран.

Фон дер Ляйен подтвердила это предложение от премьеров обеих стран в X (Twitter), когда снова призвала к созданию совместных оборонных проектов.

Ukraine is fighting a war of freedom against oppression.



Ukraine fights for our values.



So let's keep supporting Ukraine & ramp up our defence at the same time



We need less fragmentation and common projects



Like an air defence shield as proposed by @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X Реклама: May 23, 2024

"Нам нужно меньше фрагментации и совместные проекты. Например, щит противовоздушной обороны, предложенный премьерами Мицотакисом и Туском", – подчеркнула она.

По словам источника, Мицотакис и Туск попросили обсудить этот вопрос на следующем саммите ЕС в конце июня, а само письмо об этом прислали фон дер Ляйен в четверг.

Премьеры предлагают создать комплексную систему ПВО, которая была бы способна защитить общее воздушное пространство ЕС от таких угроз, как самолеты, ракеты и дроны, говорится в письме, на которое ссылается агентство.

Как добавляют Мицотакис и Туск, отмечает Bloomberg, разработка и финансирование крупного объединенного европейского оборонного проекта на европейском уровне даст четкий сигнал о том, что Европа объединена и решительно настроена действовать в интересах самообороны.

Согласно публикации, премьеры указывают, что европейский щит ПВО также будет иметь значительный мультипликативный эффект, ведь будет способствовать модернизации европейской оборонной отрасли и отрасли безопасности, а также значительно более высокому уровню сотрудничества и совместных проектов.

Мицотакис поднял идею конкретной европейской оборонной инициативы во время встречи с Туском в Польше в апреле, сообщил агентству представитель греческого правительства, который также подтвердил содержание письма.

Ранее Туск анонсировал соглашение с Европейским инвестиционным банком, по которому Польша сможет привлечь до 300 млн евро на спутниковый компонент для защиты неба.

Перед этим президент Польши Анджей Дуда критиковал идею участия Польши в программе европейской противовоздушной обороны "Небесный щит", называя ее "немецким бизнес-проектом".

Туск на это ответил, что для него не имеет значения, "кто какой бизнес имеет в вопросах вооружения или обороны", а важно, чтобы Польша была в большей безопасности.