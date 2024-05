Финляндия отреагировала на ситуацию на водной границе с Эстонией, где россияне убрали буи

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ее страна внимательно следит за ситуацией на водной границе Эстонии, где российские пограничники убрали буи на реке Нарва.

Об этом Валтонен написала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Министр заявила, что Финляндия солидарна со своим близким другом и союзником Эстонией.

"Финляндия внимательно следит за ситуацией после снятия Россией световых буев на реке Нарва. Действия России на пограничной реке являются еще одним недружественным актом, направленным на создание смятения", – отметила она.

Finland is closely monitoring the situation after the removal of light buoys by Russia on Narva River. Russian action in the border river is yet another unfriendly act that is aimed at creating confusion.



Our solidarity is with our close friend and ally Estonia, @Tsahkna. 🇫🇮🇪🇪