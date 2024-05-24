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Студентів Оксфорда заарештували за пропалестинський сидячий протест

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Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 12:41 — Христина Бондарєва

Британська поліція заявила, що заарештувала 16 осіб за підозрою у порушенні громадського порядку в Оксфордському університеті в четвер після того, як пропалестинські протестувальники влаштували сидячий страйк в офісі проректора університету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Група "Оксфордська акція на підтримку Палестини" (OA4P) заявила, що керівництво університету викликало поліцію після того, як студенти почали свій протест в адміністративних приміщеннях, як це вже траплялося в інших університетських містечках Британії, США та інших країн.

"Поліцейські прибули на Веллінгтон-сквер в Оксфордському університеті близько 8 ранку після повідомлення про те, що протестувальники отримали доступ до приватного офісу в одному з корпусів", – йдеться в заяві поліції долини Темзи.

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Одна із 16 осіб була також заарештована за підозрою в нападі на групу людей, повідомила поліція. 

На інших акціях протесту, що проходили неподалік та в інших частинах міста, нікого не заарештували.

"Це був не мирний сидячий страйк, а насильницька акція, яка включала насильницьке захоплення адміністрації", – заявив університет.

"Очевидно, що фракція студентів і викладачів, які стверджують, що представляють OA4P, не були зацікавлені в добросовісному діалозі", – додали в університеті.

На відеозаписі, розміщеному OA4P в соціальних мережах, було видно сутички між офіцерами поліції і студентами, які сиділи на дорозі, блокуючи поліцейський фургон, в якому, за їхніми словами, перебували затримані.

Протестувальники закликали університет відмовитися від співпраці з компаніями, пов'язаними з Ізраїлем, який веде війну з палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС у секторі Гази.

"Очевидно, що адміністрація воліє заарештовувати, змушувати мовчати і піддавати фізичному насильству своїх студентів, ніж визнати, що вона сприяє геноциду Ізраїлю в Газі", – заявила група в соцмережі X (Twitter).

Поліція заявила, що її співробітники вжили "законних, пропорційних і необхідних заходів у складних обставинах, з якими вони зіткнулися".

Нагадаємо, у середині травня університет Амстердама закрили на два дні після бурхливих пропалестинських протестів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дії окремих протестувальників на студентських пропалестинських акціях "перетнули межу".

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