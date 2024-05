Студентів Оксфорда заарештували за пропалестинський сидячий протест

Британська поліція заявила, що заарештувала 16 осіб за підозрою у порушенні громадського порядку в Оксфордському університеті в четвер після того, як пропалестинські протестувальники влаштували сидячий страйк в офісі проректора університету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Група "Оксфордська акція на підтримку Палестини" (OA4P) заявила, що керівництво університету викликало поліцію після того, як студенти почали свій протест в адміністративних приміщеннях, як це вже траплялося в інших університетських містечках Британії, США та інших країн.

"Поліцейські прибули на Веллінгтон-сквер в Оксфордському університеті близько 8 ранку після повідомлення про те, що протестувальники отримали доступ до приватного офісу в одному з корпусів", – йдеться в заяві поліції долини Темзи.

Одна із 16 осіб була також заарештована за підозрою в нападі на групу людей, повідомила поліція.

When informed of arrest, students willingly stood up and offered to leave. In an escalatory move, police arrested students, confiscated their phones, taking away their ability to record or film from inside (2/3). pic.twitter.com/yGC3CbkfpD

На інших акціях протесту, що проходили неподалік та в інших частинах міста, нікого не заарештували.

"Це був не мирний сидячий страйк, а насильницька акція, яка включала насильницьке захоплення адміністрації", – заявив університет.

"Очевидно, що фракція студентів і викладачів, які стверджують, що представляють OA4P, не були зацікавлені в добросовісному діалозі", – додали в університеті.

На відеозаписі, розміщеному OA4P в соціальних мережах, було видно сутички між офіцерами поліції і студентами, які сиділи на дорозі, блокуючи поліцейський фургон, в якому, за їхніми словами, перебували затримані.

The Conference of Colleges is meeting in 10 minutes.



At the same time, Oxford students have blockaded the street with their bodies to protest the arrest of peaceful student demonstrators who staged a sit-in at a university administrative building.



This is surreal pic.twitter.com/0mbTyDvalc