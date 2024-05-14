Університет Амстердама закрили на два дні після бурхливих пропалестинських протестів

У Нідерландах університет Амстердама залишатиметься закритим протягом двох днів після того, як напередодні поліція розігнала пропалестинський протест в одному з його кампусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Керівництво університету заявило, що скасувало всі заняття у вівторок і середу, а всі приміщення лишатимуться закритими. Також там додали, що не могли гарантувати безпеку для тих, хто перебував у кампусі.

За минулий тиждень університет тричі ставав ареною жорстоких сутичок між протестувальниками і правоохоронцями.

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У понеділок співробітники і студенти університету вийшли у відповідь на розгін тих, хто блокував університетську будівлю в середу.

Керівництво університету заявило, що цей протест був мирним, доки група сторонніх осіб у масках не приєдналася і не почала блокувати входи та аварійні виходи, завдавши серйозної шкоди будівлі та бібліотеці.

Поліція Амстердама заявила, що університет подав заяву на протестувальників за акти вандалізму.

Минулого тижня пропалестинські протестувальники побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.

Згодом поліція розігнала протест студентів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дії окремих протестувальників на студентських пропалестинських акціях "перетнули межу", і закликав не допускати нападів на поліцію та завдання шкоди майну.