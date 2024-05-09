Рютте розкритикував "перетин межі" під час пропалестинських протестів студентів

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дії окремих протестувальників на студентських пропалестинських акціях "перетнули межу", і закликав не допускати нападів на поліцію та завдання шкоди майну.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У своєму офіційному Twitter (X) Рютте вперше відреагував на акції в університеті Амстердаму.

"Події у та довкола Університету Амстердаму останніми днями явно перейшли межу. Демонстрації завжди дозволені. Але застосування сили проти поліції та руйнування – ніколи. Припиніть це", – заявив він.

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Прем’єр сказав, що наступного понеділка зустрінеться з представниками багатьох громадських організацій, щоб поговорити про проблему антисемітизму у Нідерландах.

"Все частіше та у все більш грубій формі провину за бойові дії у секторі Гази покладають на євреїв у Нідерландах. Це несправедливо", – наголосив прем’єр, додавши, що з такою формою антисемітизму потрібно боротися.

Як повідомляли, напередодні пропалестинські протестувальники побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.

Згодом поліція розігнала протест студентів, як і попередньої доби.

Частина співробітників закладу виступили з відкритим листом, де висловилися проти рішення адміністрації силою припинити студентський протест та закликають акції наступного понеділка, 13 травня, щодо "відновлення права на ненасильницьку демонстрацію та розірвання зв’язків з ізраїльськими закладами, які порушують права людини".

У Франції пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.