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Студентов Оксфорда арестовали за пропалестинский сидячий протест

Новости — Пятница, 24 мая 2024, 12:41 — Кристина Бондарева

Британская полиция заявила, что арестовала 16 человек по подозрению в нарушении общественного порядка в Оксфордском университете в четверг после того, как пропалестинские протестующие устроили сидячую забастовку в офисе проректора университета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Группа "Оксфордская акция в поддержку Палестины" (OA4P) заявила, что руководство университета вызвало полицию после того, как студенты начали свой протест в административных помещениях, как это уже случалось в других университетских городках Великобритании, США и других стран.

"Полицейские прибыли на Веллингтон-сквер в Оксфордском университете около 8 утра после сообщения о том, что протестующие получили доступ к частному офису в одном из корпусов", – говорится в заявлении полиции долины Темзы.

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поліція. 

На других акциях протеста, проходивших неподалеку и в других частях города, никого не арестовали.

"Это была не мирная сидячая забастовка, а насильственная акция, которая включала насильственный захват администрации", – заявил университет.

"Очевидно, что фракция студентов и преподавателей, которые утверждают, что представляют OA4P, не были заинтересованы в добросовестном диалоге", – добавили в университете.

На видеозаписи, размещенной OA4P в социальных сетях, были видны столкновения между офицерами полиции и студентами, которые сидели на дороге, блокируя полицейский фургон, где, по их словам, находились задержанные.

Протестующие призвали университет отказаться от сотрудничества с компаниями, связанными с Израилем, который ведет войну с палестинской боевой группировкой ХАМАС в секторе Газы.

"Очевидно, что администрация предпочитает арестовывать, заставлять молчать и подвергать физическому насилию своих студентов, чем признать, что она способствует геноциду Израиля в Газе", – заявила группа в соцсети X (Twitter).

Полиция заявила, что ее сотрудники приняли "законные, пропорциональные и необходимые меры в сложных обстоятельствах, с которыми они столкнулись".

Напомним, в середине мая университет Амстердама закрыли на два дня после бурных пропалестинских протестов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что действия отдельных протестующих на студенческих пропалестинских акциях "перешли черту".

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