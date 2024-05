Студентов Оксфорда арестовали за пропалестинский сидячий протест

Британская полиция заявила, что арестовала 16 человек по подозрению в нарушении общественного порядка в Оксфордском университете в четверг после того, как пропалестинские протестующие устроили сидячую забастовку в офисе проректора университета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Группа "Оксфордская акция в поддержку Палестины" (OA4P) заявила, что руководство университета вызвало полицию после того, как студенты начали свой протест в административных помещениях, как это уже случалось в других университетских городках Великобритании, США и других стран.

"Полицейские прибыли на Веллингтон-сквер в Оксфордском университете около 8 утра после сообщения о том, что протестующие получили доступ к частному офису в одном из корпусов", – говорится в заявлении полиции долины Темзы.

When informed of arrest, students willingly stood up and offered to leave. In an escalatory move, police arrested students, confiscated their phones, taking away their ability to record or film from inside (2/3). pic.twitter.com/yGC3CbkfpD

На других акциях протеста, проходивших неподалеку и в других частях города, никого не арестовали.

"Это была не мирная сидячая забастовка, а насильственная акция, которая включала насильственный захват администрации", – заявил университет.

"Очевидно, что фракция студентов и преподавателей, которые утверждают, что представляют OA4P, не были заинтересованы в добросовестном диалоге", – добавили в университете.

На видеозаписи, размещенной OA4P в социальных сетях, были видны столкновения между офицерами полиции и студентами, которые сидели на дороге, блокируя полицейский фургон, где, по их словам, находились задержанные.

The Conference of Colleges is meeting in 10 minutes.



At the same time, Oxford students have blockaded the street with their bodies to protest the arrest of peaceful student demonstrators who staged a sit-in at a university administrative building.



This is surreal pic.twitter.com/0mbTyDvalc