Франція назвала неприйнятними провокації РФ щодо Естонії, Фінляндії та Литви

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне засудив посилення російських провокацій щодо сусідніх країн-членів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Сежурне висловив солідарність з союзниками після "неприйнятних агресивних дій" Росії.

"Росія посилила свої провокації на кордонах ЄС в Естонії, Фінляндії та Литві.

Реклама:

Висловлюємо повну солідарність з Естонією, Фінляндією та Литвою перед обличчям цих неприйнятних агресивних дій. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками, які діють спокійно і виважено", – написав глава МЗС Франції.

La Russie a multiplié les provocations aux frontières de l’🇪🇺 en Estonie, Finlande et Lituanie.



Pleine solidarité avec 🇪🇪🇫🇮🇱🇹 face à ces actions agressives inacceptables.



Nous suivons attentivement la situation aux côtés de nos alliés, qui agissent avec calme et sang froid. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) May 24, 2024

Як повідомлялося, російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни, Естонія чекає пояснень з цього приводу.

Нагадаємо, на початку тижня набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.