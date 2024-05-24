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Франція назвала неприйнятними провокації РФ щодо Естонії, Фінляндії та Литви

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 13:35 — Іванна Костіна

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне засудив посилення російських провокацій щодо сусідніх країн-членів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Сежурне висловив солідарність з союзниками після "неприйнятних агресивних дій" Росії.

"Росія посилила свої провокації на кордонах ЄС в Естонії, Фінляндії та Литві.

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Висловлюємо повну солідарність з Естонією, Фінляндією та Литвою перед обличчям цих неприйнятних агресивних дій. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками, які діють спокійно і виважено", – написав глава МЗС Франції.

Як повідомлялося, російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни, Естонія чекає пояснень з цього приводу. 

Нагадаємо, на початку тижня набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.

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Франція Росія
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