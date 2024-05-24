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Франция назвала неприемлемыми провокации РФ в отношении Эстонии, Финляндии и Литвы

Новости — Пятница, 24 мая 2024, 13:35 — Иванна Костина

Глава МИД Франции Стефан Сежурне осудил усиление российских провокаций в отношении соседних стран-членов НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Сежурне выразил солидарность с союзниками после "неприемлемых агрессивных действий" России.

"Россия усилила свои провокации на границах ЕС в Эстонии, Финляндии и Литве.

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Выражаем полную солидарность с Эстонией, Финляндией и Литвой перед лицом этих неприемлемых агрессивных действий. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими союзниками, которые действуют спокойно и взвешенно", – написал глава МИД Франции.

Как сообщалось, российские пограничники убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, маркирующие судоходное русло и устанавливаемые заново каждую весну, Эстония ждет объяснений по этому поводу.

Напомним, в начале недели получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, свидетельствующий о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.

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