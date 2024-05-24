Франция назвала неприемлемыми провокации РФ в отношении Эстонии, Финляндии и Литвы
Глава МИД Франции Стефан Сежурне осудил усиление российских провокаций в отношении соседних стран-членов НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).
Сежурне выразил солидарность с союзниками после "неприемлемых агрессивных действий" России.
"Россия усилила свои провокации на границах ЕС в Эстонии, Финляндии и Литве.
Выражаем полную солидарность с Эстонией, Финляндией и Литвой перед лицом этих неприемлемых агрессивных действий. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими союзниками, которые действуют спокойно и взвешенно", – написал глава МИД Франции.
La Russie a multiplié les provocations aux frontières de l’🇪🇺 en Estonie, Finlande et Lituanie.— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) May 24, 2024
Pleine solidarité avec 🇪🇪🇫🇮🇱🇹 face à ces actions agressives inacceptables.
Nous suivons attentivement la situation aux côtés de nos alliés, qui agissent avec calme et sang froid.
Как сообщалось, российские пограничники убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, маркирующие судоходное русло и устанавливаемые заново каждую весну, Эстония ждет объяснений по этому поводу.
Напомним, в начале недели получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, свидетельствующий о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.