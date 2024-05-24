Глава Сената Польши в Раде: Мы должны защищать дружбу с Украиной

Глава польского Сената Малгожата Кидава-Блонская в пятницу выступила в Верховной Раде, призвав защищать дружбу Украины и Польши.

Текст выступления польской коллеги привел спикер ВР Руслан Стефанчук, пишет "Европейская правда".

Кидава-Блонская отметила, что "трагедия Украины – это также трагедия Польши", в Польше оплакивают "каждую вашу жизнь и каждое ваше страдание".

Малгожата Кидава-Блонская во время выступления в Верховной Раде 24 мая фото з facebook-СТРАНИЦЫ ГЛАВЫ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ Руслана стефанчука

"Поскольку мы веками живем рядом, мы очень хорошо знаем, что это – страдания, причиненные одним и тем же врагом, то же варварство, варварство Кремля, обрушилось на украинский народ и на польский народ. Мы должны защищать нашу дружбу от недоверия, особенно сейчас, когда это недоверие пытается внушить нам наш общий враг – Россия", – сказала Кидава-Блонская.

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Она заявила, что в новом опасном мире ни Польша, ни Украина не могут выжить в одиночку.

"Обе наши страны нуждаются в Европейском Союзе и НАТО. Нам нужны друзья как по одну сторону Атлантики, так и по другую. Польша состоит в ЕС и в НАТО, Украина имеет право и должна быть там. Процесс присоединения должен произойти как можно скорее. Киев может рассчитывать на нашу поддержку на каждом этапе этого процесса", – заверила глава польского Сейма.

Напомним, на совместном брифинге с Кидавой-Блонской председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о начале официальных переговоров Украины и Польши по двустороннему соглашению по безопасности.

Малгожата Кидава-Блонская прибыла с визитом в Киев в пятницу.