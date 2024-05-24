Укр Рус Eng

У Фінляндії взялися за проєкт лібералізації продажу алкоголю, що був передвиборчою обіцянкою

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 15:20 — Марія Ємець

Парламент Фінляндії вирішив виносити на розгляд урядовий проєкт щодо лібералізації продажу алкоголю після того, як один з відповідальних комітетів рекомендував "завернути" його. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

З невеликою перевагою голосів (95 проти 78) фінські депутати підтримали подальший розгляд урядового проєкту щодо лібералізації продажу алкоголю, що було однією з передвиборчих обіцянок партії прем’єра Петтері Орпо. 

Комітет з охорони здоров’я раніше рекомендував відхилити зміни. Головними противниками реформи є християнські демократи.

Реклама:

Проєкт далі перейде на розгляд основного відповідального за це "великого комітету", де, як очікують, його швидко розглянуть з позитивним результатом – оскільки партії керівної коаліції мають у ньому більшість. 

Ключові зміни, які передбачає закон – можливість продажу пива й сидру у звичайних торгових мережах. Зараз придбати будь-які напої, міцніші за 5%, можна лише у спеціалізованих магазинах Alko, що належать державі.

Це один із давно впроваджених запобіжників від зловживання алкоголем, що для Фінляндії – попри імідж "найщасливішої країни" – є давньою проблемою та однією з головних причин передчасних смертей. 

Раніше цього місяця обмеження на продаж алкоголю та його рекламу пом'якшили у Литві. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія ЄвроЖиття
Реклама: