Міністр юстиції Німеччини розкритикував викладачів університетів за пропалестинські протести

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн розкритикував викладачів за їхню роль у нещодавніх пропалестинських протестах у німецьких університетах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У німецьких університетах тривають протести проти військових дій Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС, де студенти висловлюють солідарність з палестинцями, а кілька тижнів тому поліція розігнала акцію протесту у Вільному університеті Берліна.

"Особисто я хотів би, щоб викладачі заохочували своїх студентів наводити аргументи. В університетах, зокрема, має важити сильніший аргумент, а не гучніші крики", – сказав Бушманн в інтерв'ю Funke.

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Посадовець зауважив, що молодь повинна вирішувати конфлікти за допомогою раціональних аргументів, а не "перекрикувати інших або погрожувати їм кулаками".

На його думку, не повинно бути жодних погроз та образ, а також жодного схвалення кримінальних злочинів.

За словами міністра, відповідальність за страждання в Газі несе ХАМАС. Він підкреслив відповідальність Німеччини перед Ізраїлем, додавши, що ті, хто не згоден з цією позицією, можуть посилатися на свободу вираження поглядів.

"Межа досягається там, де здійснюється насильство або підбурювання до нього, де порушуються особисті права або використовується символіка терористичних організацій", – зазначив Бушманн.

Міністр також назвав правильним те, що поліція розганяє захоплення приміщень університетів студентами на знак протесту.

"Університети – це особливі місця, але вони не перебувають поза законом. Демонстрації в університетських кампусах підпорядковуються тим же правилам, що й інші демонстрації", – переконаний Бушманн.

Раніше британська поліція заявила, що заарештувала 16 осіб за підозрою у порушенні громадського порядку в Оксфордському університеті в четвер після того, як пропалестинські протестувальники влаштували сидячий страйк в офісі проректора університету.

Нагадаємо, у середині травня університет Амстердама закрили на два дні після бурхливих пропалестинських протестів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дії окремих протестувальників на студентських пропалестинських акціях "перетнули межу".