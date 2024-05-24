Министр юстиции Германии раскритиковал преподавателей университетов за пропалестинские протесты

Министр юстиции Германии Марко Бушманн раскритиковал преподавателей за их роль в недавних пропалестинских протестах в немецких университетах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В немецких университетах продолжаются протесты против военных действий Израиля против террористической группировки ХАМАС, где студенты выражают солидарность с палестинцами, а несколько недель назад полиция разогнала акцию протеста в Свободном университете Берлина.

"Лично я хотел бы, чтобы преподаватели поощряли своих студентов приводить аргументы. В университетах, в частности, должен иметь вес более сильный аргумент, а не громкие крики", – сказал Бушманн в интервью Funke.

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Чиновник отметил, что молодежь должна решать конфликты с помощью рациональных аргументов, а не "перекрикивать других или угрожать им кулаками".

По его мнению, не должно быть никаких угроз и оскорблений, а также никакого одобрения уголовных преступлений.

По словам министра, ответственность за страдания в Газе несет ХАМАС. Он подчеркнул ответственность Германии перед Израилем, добавив, что те, кто не согласен с этой позицией, могут ссылаться на свободу выражения взглядов.

"Граница достигается там, где осуществляется насилие или подстрекательство к нему, где нарушаются личные права или используется символика террористических организаций", – отметил Бушманн.

Министр также назвал правильным то, что полиция разгоняет захват помещений университетов студентами в знак протеста.

"Университеты – это особые места, но они не находятся вне закона. Демонстрации в университетских кампусах подчиняются тем же правилам, что и другие демонстрации", – убежден Бушманн.

Ранее британская полиция заявила, что арестовала 16 человек по подозрению в нарушении общественного порядка в Оксфордском университете в четверг после того, как пропалестинские протестующие устроили сидячую забастовку в офисе проректора университета.

Напомним, в середине мая университет Амстердама закрыли на два дня после бурных пропалестинских протестов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что действия отдельных протестующих на студенческих пропалестинских акциях "перешли черту".