У Лондоні після сутички між іранськими протестувальниками є поранені і заарештований
Чотири людини були поранені і одна заарештована в результаті зіткнення між проіранськими прихильниками і антиіранськими урядовими протестувальниками у Лондоні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Столична поліція повідомила, що офіцери були викликані на Альпертон Лейн о 18:21 у п'ятницю після повідомлень про заворушення.
Чотири людини отримали поранення в сутичках після того, як прихильники іранського режиму зібралися задля панахиди за загиблим президентом Ірану.
За повідомленням лондонської поліції, антиурядові протестувальники також зібралися біля місця проведення заходу, і між групами почалися сутички.
Речник столичної поліції підтвердив, що постраждалим надали допомогу лікарі швидкої допомоги.
Одна людина також була заарештована за підозрою в насильницьких заворушеннях.
"Тепер будуть проведені подальші розслідування, щоб встановити, які ще злочини мали місце, і встановити причетних до них осіб", – сказав речник поліції.
Кілька західних країн, включно зі Сполученими Штатами, раніше висловили свої співчуття у зв'язку з із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі наприкінці минулого тижня. У Єврокомісії назвали це "нормальною дипломатичною практикою".
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