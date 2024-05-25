У Лондоні після сутички між іранськими протестувальниками є поранені і заарештований

Чотири людини були поранені і одна заарештована в результаті зіткнення між проіранськими прихильниками і антиіранськими урядовими протестувальниками у Лондоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Столична поліція повідомила, що офіцери були викликані на Альпертон Лейн о 18:21 у п'ятницю після повідомлень про заворушення.

Чотири людини отримали поранення в сутичках після того, як прихильники іранського режиму зібралися задля панахиди за загиблим президентом Ірану.

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За повідомленням лондонської поліції, антиурядові протестувальники також зібралися біля місця проведення заходу, і між групами почалися сутички.

Речник столичної поліції підтвердив, що постраждалим надали допомогу лікарі швидкої допомоги.

Одна людина також була заарештована за підозрою в насильницьких заворушеннях.

"Тепер будуть проведені подальші розслідування, щоб встановити, які ще злочини мали місце, і встановити причетних до них осіб", – сказав речник поліції.

Кілька західних країн, включно зі Сполученими Штатами, раніше висловили свої співчуття у зв'язку з із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі наприкінці минулого тижня. У Єврокомісії назвали це "нормальною дипломатичною практикою".

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