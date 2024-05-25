В Лондоне после столкновения между иранскими протестующими есть раненые и арестованный

Четыре человека были ранены и один арестован в результате столкновения между проиранскими сторонниками и антииранскими правительственными протестующими в Лондоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Столичная полиция сообщила, что офицеры были вызваны на Альпертон Лейн в 18:21 в пятницу после сообщений о беспорядках.

Четыре человека получили ранения в столкновениях после того, как сторонники иранского режима собрались для панихиды по погибшему президенту Ирана.

Реклама:

По сообщению лондонской полиции, антиправительственные протестующие также собрались возле места проведения мероприятия, и между группами начались столкновения.

Представитель столичной полиции подтвердил, что пострадавшим оказали помощь врачи скорой помощи.

Один человек также был арестован по подозрению в насильственных беспорядках.

"Теперь будут проведены дальнейшие расследования, чтобы установить, какие еще преступления имели место, и установить причастных к ним лиц", – сказал представитель полиции.

Несколько западных стран, включая Соединенные Штаты, ранее выразили свои соболезнования в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в конце прошлой недели. В Еврокомиссии назвали это "нормальной дипломатической практикой".

Читайте также: Под прикрытием "гуманизма". Как политики ЕС и НАТО опозорились после смерти президента Ирана.