В Лондоне после столкновения между иранскими протестующими есть раненые и арестованный
Четыре человека были ранены и один арестован в результате столкновения между проиранскими сторонниками и антииранскими правительственными протестующими в Лондоне.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Столичная полиция сообщила, что офицеры были вызваны на Альпертон Лейн в 18:21 в пятницу после сообщений о беспорядках.
Четыре человека получили ранения в столкновениях после того, как сторонники иранского режима собрались для панихиды по погибшему президенту Ирана.
По сообщению лондонской полиции, антиправительственные протестующие также собрались возле места проведения мероприятия, и между группами начались столкновения.
Представитель столичной полиции подтвердил, что пострадавшим оказали помощь врачи скорой помощи.
Один человек также был арестован по подозрению в насильственных беспорядках.
"Теперь будут проведены дальнейшие расследования, чтобы установить, какие еще преступления имели место, и установить причастных к ним лиц", – сказал представитель полиции.
Несколько западных стран, включая Соединенные Штаты, ранее выразили свои соболезнования в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в конце прошлой недели. В Еврокомиссии назвали это "нормальной дипломатической практикой".
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