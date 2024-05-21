В ЄС пояснили слова Борреля про співчуття через загибель президента Ірану

У Єврокомісії назвали "нормальною дипломатичною практикою" співчуття, які висловив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель через загибель президента союзного Росії Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано в Брюсселі у вівторок.

За його словами, у світі дипломатії "абсолютно нормально висловлювати співчуття державі", коли раптово помирають глава держави та її міністр закордонних справ.

"Особливо якщо це відбувається за таких обставин, як це сталося в Ірані, тож мені немає чого додати, крім того, що це був базовий дипломатичний захід, щоб висловити співчуття державі на інституціональному рівні", – зазначив Стано.

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Зі свого боку речник ЄК Ерік Мамер нагадав про позицію Єврокомісії щодо внутрішніх репресій в Ірані, ролі, яку Тегеран відіграє у загарбницькій війні РФ проти України та щодо підтримки проксі на Близькому Сході у війні між ХАМАС та Ізраїлем.

"Я думаю, що вам потрібно чітко розрізняти нормальну дипломатичну практику, про яку говорив Петер (Стано), та яку, до речі, ви бачили в інших установах по всьому світу, і погляди, яких ми дотримуємося щодо політики іранської влади", – зауважив він.

Напередодні глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра-Абдоллахіана та інших іранських посадовців у трагічній катастрофі гелікоптера в неділю".

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.

А єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич був змушений надати пояснення, що активація картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану на тлі аварії гелікоптера з іранськими посадовцями на борту була "проявом людяності".

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

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