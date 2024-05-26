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Главный дипломат ЕС и глава МИД Армении поговорили о партнерстве и мирном процессе

Новости — Воскресенье, 26 мая 2024, 10:40 — Мария Емец

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Армении провели телефонный разговор, в котором речь шла, в частности, о партнерстве ЕС и Армении.

Как пишет "Европейская правда", об этом Боррель сообщил в своем X (Twitter).

Высокий представитель ЕС рассказал, что имел продуктивный разговор с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, они говорили об "интенсивной двусторонней повестке дня, поддержке устойчивости Армении и новой повестке дня Партнерства ЕС – Армения".

"Что касается региональных вопросов, повторно выразил поддержку процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Нашей общей целью является устойчивый мир на Южном Кавказе", – отметил Боррель.

Напомним, на этой неделе Азербайджан по результатам договоренности с Арменией взял контроль над четырьмя приграничными селами.

Это стало очередным шагом в процессе делимитации границы, который фактически начался с середины апреля.

А в пятницу Россия сообщила, что отозвала своего посла в Армении в Москву для консультаций.

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Армения Боррель
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