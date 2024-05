Главный дипломат ЕС и глава МИД Армении поговорили о партнерстве и мирном процессе

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Армении провели телефонный разговор, в котором речь шла, в частности, о партнерстве ЕС и Армении.

Как пишет "Европейская правда", об этом Боррель сообщил в своем X (Twitter).

Высокий представитель ЕС рассказал, что имел продуктивный разговор с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, они говорили об "интенсивной двусторонней повестке дня, поддержке устойчивости Армении и новой повестке дня Партнерства ЕС – Армения".

Fruitful exchange w/ @AraratMirzoyan on our intensive bilateral agenda, support to Armenia’s resilience & new EU Armenia Partnership Agenda.



On regional issues, I reiterated support to AM-AZ normalisation process: our common objective is sustainable peace in the South Caucasus.

