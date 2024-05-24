Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій

Росія відкликала свого посла у Вірменії до Москви для консультацій, не пояснивши причини рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на сторінці МЗС РФ.

Від імені речниці відомства Марії Захарової опублікували коротке повідомлення про те, що посла Росії у Вірменії Сергєя Копиркіна 24 травня відкликають до Москви для консультацій.

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Рішення Росії ймовірно пов’язане з наростанням напруги у відносинах між Москвою та Єреваном через те, що Вірменія дистанціювалася від Організації договору колективної безпеки – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія, та зближується із Заходом.

На початку травня Вірменія заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності ОДКБ.

Також тоді у Кремлі заявили, що Москва і Єреван погодили виведення російських військових із низки областей Вірменії, але водночас ті залишаться на кордоні Вірменії з Туреччиною та Іраном.

Днями прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що щонайменш дві держави-учасниці ОДКБ фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році.