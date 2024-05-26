Літак рейсом до Дубліна потрапив у турбулентність: 12 постраждалих

Літак авіакомпанії Qatar Airways, що летів зі столиці Катару Дохи до Дубліна в неділю, потрапив у турбулентність, внаслідок чого постраждали 12 осіб.

Про це повідомляє AP з посиланням на адміністрацію аеропорту Дубліна, пише "Європейська правда".

Як зазначено, літак потрапив у турбулентність над територією Туреччини.

У заяві аеропорту Дубліна йдеться, що рейс QR017, Boeing 787 Dreamliner, здійснив безпечну посадку за розкладом.

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В аеропорту додали, що після приземлення літак зустрічали екстрені служби, в тому числі поліція аеропорту і пожежно-рятувальна служба, "через те, що шість пасажирів і шість членів екіпажу ... отримали травми після того, як літак зазнав турбулентності під час польоту над Туреччиною".

У заяві Qatar Airways йдеться, що "невелика кількість пасажирів і членів екіпажу отримали незначні травми під час польоту і зараз отримують медичну допомогу".

Раніше цього тижня авіарейс із французької Корсики до Парижа змушений був приземлитися на півдорозі через проблему з мотором.

У квітні повідомляли про "дивний" випадок з рейсом з Парижа до Ніцци: невдовзі перед прибуттям він розвернувся і полетів назад через "технічні проблеми".