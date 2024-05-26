Самолет рейсом в Дублин попал в турбулентность: 12 пострадавших

Самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из столицы Катара Дохи в Дублин в воскресенье, попал в турбулентность, в результате чего пострадали 12 человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на администрацию аэропорта Дублина, пишет "Европейская правда".

Как указано, самолет попал в турбулентность над территорией Турции.

В заявлении аэропорта Дублина говорится, что рейс QR017, Boeing 787 Dreamliner, совершил безопасную посадку по расписанию.

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В аэропорту добавили, что после приземления самолет встречали экстренные службы, в том числе полиция аэропорта и пожарно-спасательная служба, "из-за того, что шесть пассажиров и шесть членов экипажа ... получили травмы после того, как самолет подвергся турбулентности во время полета над Турцией".

В заявлении Qatar Airways говорится, что "небольшое количество пассажиров и членов экипажа получили незначительные травмы во время полета и сейчас получают медицинскую помощь".

Ранее на этой неделе авиарейс из французской Корсики в Париж вынужден был приземлиться на полпути из-за проблем с мотором.

В апреле сообщали о "странном" случае с рейсом из Парижа в Ниццу: вскоре перед прибытием он развернулся и улетел обратно из-за "технических проблем".