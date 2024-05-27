В Єревані десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем'єра Вірменії

Десятки тисяч демонстрантів провели в неділю акцію протесту в центрі столиці Вірменії, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна після того, як Єреван погодився передати контроль над кількома прикордонними селами Азербайджану.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Демонстрація стала останньою в тижневій серії мітингів, які очолив архієпископ Вірменської апостольської церкви Баграт Галстанян, який очолив рух "Тавуш в ім'я батьківщини".

AP

Лідери руху заявили на мітингу в неділю, що вони підтримують Галстаняна на посаді наступного прем'єр-міністра.

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Як повідомляє News.am, учасники протесту перекривали вулиці в центрі Єревана, водночас поліція провела затримання понад десятка демонстрантів, серед яких депутат фракції "Вірменія" Артур Саркісян, а також син колишнього глави генсека ОДКБ Юрія Хачатурова, Ігор Хачатуров.

Минулого тижня прикордонна служба Азербайджану взяла під контроль чотири села в Газахському районі на кордоні з Вірменією відповідно до угоди, укладеної з Єреваном.

Силове захоплення Азербайджаном всієї території Нагірного Карабаху у вересні минулого року, що спричинило втечу етнічних вірмен, які там мешкали, завдало болючого удару по Єревану. Але воно також проклало шлях до мирної угоди, оскільки прибрало зі столу переговорів давнє джерело розбіжностей.

Азербайджан і Вірменія все ще мають інші невирішені територіальні суперечки, в основному зосереджені на анклавах.

15 травня відбулась дев'ята зустріч комісії з питань делімітації державного кордону двох країн, за підсумками якої сторони підписали протокол про узгодження лінії кордону між чотирма селами (Баганіс, Воскепар, Кіранц і Беркабер) в Тавушській області Вірменії та чотирма селами (Баганіс Айрим, Верхня Аскіпара, Хейрімлі та Гізил Гаджили) в Газахському районі Азербайджану.

Це стало черговим кроком у процесі делімітації кордону, який фактично почався з середини квітня. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.