В Ереване десятки тысяч митингующих требовали отставки премьера

Десятки тысяч демонстрантов провели в воскресенье акцию протеста в центре столицы Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как Ереван согласился передать контроль над несколькими приграничными селами Азербайджану.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Демонстрация стала последней в недельной серии митингов, которые возглавил архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, ставший во главе движения "Тавуш во имя родины".

AP

Лидеры движения заявили на митинге в воскресенье, что они поддерживают Галстаняна на посту следующего премьер-министра.

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Как сообщает News.am, протестующие перекрывали улицы в центре Еревана, в то же время полиция провела задержание более десятка демонстрантов, среди которых депутат фракции "Армения" Артур Саркисян, а также Игорь Хачатуров, сын бывшего главы генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

На прошлой неделе пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией в соответствии с соглашением, заключенным с Ереваном.

Силовой захват Азербайджаном всей территории Нагорного Карабаха в сентябре прошлого года, повлекший бегство проживавших там этнических армян, нанес болезненный удар по Еревану. Но это также проложило путь к мирному соглашению, поскольку убрало со стола переговоров давний источник разногласий.

У Азербайджана и Армении все еще есть другие нерешенные территориальные споры, в основном сосредоточенные на анклавах.

15 мая состоялась девятая встреча комиссии по вопросам делимитации государственной границы двух стран, по итогам которой стороны подписали протокол о согласовании линии границы между четырьмя селами (Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер) в Тавушской области Армении и четырьмя селами (Баганис Айрым, Верхняя Аскипара, Хейримли и Гизил Гаджилы) в Газахском районе Азербайджана.

Это стало очередным шагом в процессе делимитации границы, который фактически начался с середины апреля. Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установления пограничных столбов.