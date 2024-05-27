Німеччина виділяє 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Німеччина збирається виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.

Про це перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яку цитує n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Німецька міністерка наголосила на тому, що гуманітарна ситуація на сході України залишається вкрай складною.

"Там бракує всього. Люди страждають під російською терористичною окупацією вже більше двох з половиною років", – зазначила вона.

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Разом з міжнародними партнерами уряд Німеччини намагається доставити туди гуманітарну допомогу, додала Бербок.

У зв'язку з нещодавніми російськими атаками на Україну Бербок наголосила, що всебічна підтримка України є ще більш важливою в ці часи.

Для того, щоб забезпечити мир, Україна потребує підтримки у всіх вимірах, підкреслила очільниця німецького МЗС.

У четвер, 23 травня, Берлін повідомив про нову партію переданої Україні військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.

Минулої п'ятниці в уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.