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Німеччина передала нову партію військової допомоги з танками Leopard

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 14:31 — Христина Бондарєва

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP,  кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства оборони Німеччини, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, в останній партії допомоги Німеччина передала Україні:

  • 10 танків LEOPARD 1 A5;
  • 20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
  • 8500 снарядів калібру 155 мм;
  • 20 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами;
  • 34 розвідувальних дрони RQ-35 HEIDRUN;
  • мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;
  • броньовану інженерну машину DACHS;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • чотири протимінних танки WISENT 1 із запчастинами;
  • два протимінні плуги;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 540 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисяч патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів для вогнепальної зброї.

У розділі, який стосується військової підтримки у планах чи такої, яка перебуває у процесі передачі, зазначені три установки HIMARS.

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Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з главами урядів країн Північної Європи запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку.

Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає, що німецький уряд повинен робити більше для підтримки України у її протистоянні проти російської агресії.

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