Німеччина передала нову партію військової допомоги з танками Leopard
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.
Про це свідчать оновлені дані Міністерства оборони Німеччини, пише "Європейська правда".
Згідно з інформацією, в останній партії допомоги Німеччина передала Україні:
- 10 танків LEOPARD 1 A5;
- 20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
- 8500 снарядів калібру 155 мм;
- 20 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами;
- 34 розвідувальних дрони RQ-35 HEIDRUN;
- мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;
- броньовану інженерну машину DACHS;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запчастинами;
- чотири протимінних танки WISENT 1 із запчастинами;
- два протимінні плуги;
- 400 світлодіодних ламп;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 540 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисяч патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів для вогнепальної зброї.
У розділі, який стосується військової підтримки у планах чи такої, яка перебуває у процесі передачі, зазначені три установки HIMARS.
Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з главами урядів країн Північної Європи запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку.
Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає, що німецький уряд повинен робити більше для підтримки України у її протистоянні проти російської агресії.