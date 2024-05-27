Германия выделяет 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Германия собирается выделить еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.

Об этом перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которую цитирует n-tv, сообщает "Европейская правда".

Немецкий министр отметила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины остается крайне сложной.

"Там не хватает всего. Люди страдают под российской террористической оккупацией уже более двух с половиной лет", – отметила она.

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Вместе с международными партнерами правительство Германии пытается доставить туда гуманитарную помощь, добавила Бербок.

В связи с недавними российскими атаками на Украину Бербок подчеркнула, что всесторонняя поддержка Украины еще более важна в эти времена.

Для того чтобы обеспечить мир, Украине нужна поддержка во всех измерениях, подчеркнула глава немецкого МИД.

В четверг, 23 мая, Берлин сообщил о новой партии переданной Украине военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.

В прошлую пятницу в правительстве Германии официально подтвердили, что передали Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.