Латвия объявила о намерениях создать "армию дронов"

В Национальных вооруженных силах Латвии будут развивать технологии дронов, вложив 20 миллионов евро.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Андрис Спрудс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, опыт Украины показал, насколько дроны важны в ведении боевых действий.

"Мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов", – сказал Спрудс.

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Это означает, что Латвия не только обеспечит Украину дронами, но еще активнее внедрит эти технологии в собственные вооруженные силы.

В рамках коалиции по дронам в этом году в поддержку Украины вложат до 20 млн евро, и аналогичная сумма будет вложена и в развитие дронов для латвийских НВС.

В эту сумму входит как создание инфраструктуры, так и приобретение дронов, в том числе у латвийских предприятий, на сумму не менее 10 млн евро.

Планируется, что уже в начале июня на полигоне в Селии начнет работать место тестирования дронов.

Ранее стало известно, что страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".