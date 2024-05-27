Генсек НАТО окреслив три ключові теми саміту у Вашингтоні

Трьома основними темами вашингтонського саміту НАТО будуть стримування та оборона, підтримка України та глобальне партнерство Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на Парламентській асамблеї НАТО у Софії, повідомляє "Європейська правда".

Стосовно першої теми – стримування та оборони – генсек розповів, що у НАТО вже узгодили нові оборонні плани.

Реклама:

"Те, що ми повинні зробити у Вашингтоні, це продемонструвати, що ми виконуємо ці плани, тому що плани важливі, але плани без необхідних сил не мають жодної цінності", – сказав генсек.

Столтенберг висловив очікування, що до вашингтонського саміту буде принаймні дві третини членів Альянсу, які витрачатимуть 2% ВВП на оборону.

"Це набагато краще, ніж кілька років тому. Це свідчить про те, що ми серйозно ставимося до стримування та оборони. І це також демонструє, що розподіл тягаря всередині Альянсу покращується", – сказав він.

Другою головною темою саміту у Вашингтоні, за словами генсека, буде Україна.

Столтенберг нагадав, що запропонував, щоб на саміті держави домовилися про велику роль НАТО в координації та наданні допомоги з питань безпеки для України.

"Спеціальні, короткострокові, добровільні оголошення – це добре, але в довгостроковій перспективі нам потрібна більш передбачувана, сильніша підтримка України. І тому я вважаю, що більша роль НАТО в наданні такої підтримки є правильною річчю, яку можна погодити", – заявив генсек.

"Я очікую, що до саміту у Вашингтоні ми домовимося про посилення ролі НАТО в організації, забезпеченні, плануванні та доставці поставок, щоб забезпечити більш стабільні потоки поставок в Україну", – додав він.

Третьою головною темою вашингтонського саміту буде глобальне партнерство, зокрема, з азіатсько-тихоокеанськими державами – Австралією, Новою Зеландією, Японією та Південною Кореєю.

У Софії Столтенберг також наполіг, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Крім того, генсек заявив, що НАТО як інституція не має планів відправляти війська в Україну.