Генсек НАТО очертил три ключевые темы саммита в Вашингтоне

Тремя основными темами вашингтонского саммита НАТО будут сдерживание и оборона, поддержка Украины и глобальное партнерство Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на Парламентской ассамблее НАТО в Софии, сообщает "Европейская правда".

Относительно первой темы – сдерживания и обороны – генсек рассказал, что в НАТО уже согласовали новые оборонные планы.

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"То, что мы должны сделать в Вашингтоне, это продемонстрировать, что мы выполняем эти планы, потому что планы важны, но планы без необходимых сил не имеют никакой ценности", – сказал генсек.

Столтенберг выразил ожидания, что к вашингтонскому саммиту будет по крайней мере две трети членов Альянса, которые будут тратить 2% ВВП на оборону.

"Это намного лучше, чем несколько лет назад. Это свидетельствует о том, что мы серьезно относимся к сдерживанию и обороне. И это также демонстрирует, что распределение бремени внутри Альянса улучшается", – сказал он.

Второй главной темой саммита в Вашингтоне, по словам генсека, будет Украина.

Столтенберг напомнил, что предложил, чтобы на саммите государства договорились о большой роли НАТО в координации и оказании помощи по вопросам безопасности для Украины.

"Специальные, краткосрочные, добровольные объявления – это хорошо, но в долгосрочной перспективе нам нужна более предсказуемая, более сильная поддержка Украины. И поэтому я считаю, что большая роль НАТО в предоставлении такой поддержки является правильной вещью, которую можно согласовать", – заявил генсек.

"Я ожидаю, что до саммита в Вашингтоне мы договоримся об усилении роли НАТО в организации, обеспечении, планировании и доставке поставок, чтобы обеспечить более стабильные потоки поставок в Украину", – добавил он.

Третьей главной темой вашингтонского саммита будет глобальное партнерство, в частности, с азиатско-тихоокеанскими государствами – Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей.

В Софии Столтенберг также настоял, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Кроме того, генсек заявил, что НАТО как институция не имеет планов отправлять войска в Украину.