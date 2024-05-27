Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти війська в Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс як інституція не має планів відправляти війська в Україну.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції в Софії у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг сказав, що НАТО не прагне конфлікту з Росією, і той факт, що Альянс підтримує Україну, не робить НАТО чи союзників частиною конфлікту.

"У нас немає планів розгортати війська НАТО в Україні чи відправляти повітряні сили в український повітряний простір, але ми надаємо критично важливу допомогу Україні, щоб вони могли захистити себе", – сказав генсек.

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Він також наполіг, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Між тим, видання Bild повідомило, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва і діяти безпосередньо на території України у сфері навчань та постачання озброєнь; також у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України.

Президент Володимир Зеленський нещодавно в інтерв’ю Reuters наполіг, що держави НАТО могли б збивати російські ракети над Україною.