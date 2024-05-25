Литва видворила громадянина РФ, який прожив у країні 35 років

У п'ятницю, 24 травня, через загрози національній безпеці Литва видворила в Росію громадянина РФ Владіміра Водо, який прожив у Литві 35 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Департамент держбезпеки Литви постановив, що Водо становить загрозу державній безпеці, оскільки його погляди "нелояльні до Литви, він поширює пропагандистську інформацію в соціальних мережах відповідно до інформаційної політики Росії".

На підставі цього Департамент міграції анулював його посвідку на проживання в Литві й ухвалив рішення про депортацію.

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Водо оскаржив рішення, вказавши, що доглядає за хворою матір'ю, має тісні зв'язки з Литвою, володіє литовською мовою і повністю розірвав усі зв'язки з країною походження. 15 травня Вищий адміністративний суд Литви ухвалив остаточне рішення про депортацію Водо в Росію.

Напередодні депортації Водо затримали у Вільнюсі, ніч він провів у Центрі реєстрації іноземців у Пабраде.

"Сьогодні його доставили до кордону з Росією, на прикордонний пункт Кібартай. Після завершення всіх формальностей відправили в Росію. Жодних інцидентів, проблем чи незапланованих пригод під час реалізації цього рішення не було", – повідомив представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс.

Владімір Водо проживав у Литві з 1989 року, першу посвідку на постійне проживання в Литві отримав 1993-го року.

Нагадаємо, очільник Латвійсько-Російської асоціації співробітництва, військовий пенсіонер та громадянин Росії 82-річний Борис Катков 12 січня був видворений із Латвії та перетнув кордон із Росією.

Перед цим повідомлялось, Латвія може видворити 1 167 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.