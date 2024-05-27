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КНДР спробувала запустити ще один супутник-шпигун, він вибухнув

Новини — Понеділок, 27 травня 2024, 20:01 — Марія Ємець

Північна Корея заявила, що її спроба вивести на орбіту другий розвідувальний супутник закінчилася невдачею. 

Про це повдіомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок Пхеньян заявив, що планує до 4 червня вивести на орбіту свій другий розвідувальний супутник

США вважають, що Росія запустила супутник, який є протикосмічною зброєю

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Невдовзі після того через державне інформагентство КНДР заявили, що запуск закінчився невдачею і двигун ракети-носія, нова розробка, вибухнув на першому етапі польоту. 

Перед цим про ознаки невдачі запуску заявили у Південній Кореї та Японії. 

Також у понеділок Японія заявила про запуск Північною Кореєю балістичної ракети.

Свій перший шпигунський супутник Північна Корея успішно запустила у листопаді 2023 року. 

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КНДР
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