У Південній Кореї заявили, що КНДР готується запустити свій другий військовий супутник

Північна Корея, схоже, готується запустити в космос свій другий військовий супутник-шпигун.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У листопаді минулого року Північна Корея вивела на орбіту свій перший військовий розвідувальний супутник в рамках зусиль зі створення космічної мережі спостереження для боротьби з тим, що вона називає військовою загрозою з боку США. Пізніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив на ключових зборах партії влади, що його країна запустить ще три військові супутники-шпигуни у 2024 році.

У п'ятницю південнокорейські військові повідомили місцевим журналістам на брифінгу, що вони виявили ознаки того, що Північна Корея здійснює діяльність, яка, як вважають, є підготовкою до запуску супутника-шпигуна на головному пусковому комплексі Тончхангрі на північному заході країни.

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Військові заявили, що розвідувальні органи Південної Кореї і США уважно стежать за діями КНДР.

Після запуску свого супутника-шпигуна Malligyong-1 21 листопада КНДР заявила, що він передав зображення ключових об'єктів у США і Південній Кореї, в тому числі Білого дому і Пентагону. Але вона не оприлюднила жодних фотографій, що викликало широкі сумніви щодо можливостей її супутника.

В останні місяці Північна Корея продовжила серію ракетних випробувань, щоб розширити свій арсенал озброєнь. Аналітики кажуть, що КНДР, ймовірно, вважає, що більший арсенал збільшить її важелі впливу в майбутній дипломатії зі Сполученими Штатами.

Як повідомлялося, у США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві також і артилерійські снаряди.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.