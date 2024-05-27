Японія заявила про запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Влада Японії ввечері 27 травня за місцевим часом зафіксувала запуск балістичної ракети з боку Північної Кореї, що сталось на тлі намірів Пхеньяна запустити на орбіту супутник.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на японський суспільний мовник NHK.

Раніше у понеділок Міністерство оборони Японії попередило про очікуваний запуск північнокорейської балістичної ракети. Увечері за місцевим часом влада префектури Окінава призупинила рух поїздів.

Тим часом камера NHK близько 22:40 зафіксувала яскравий спалах у небі.

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Фото: NHK / скриншот

Через кілька хвилин офіс японського прем'єр-міністра заявив про ймовірний запуск ракети в напрямку префектури Окінава й сказав місцевим мешканцям пройти в укриття до подальших вказівок.

Японське Міноборони перед тим заявило, що Північна Корея попередила Токіо про запуск "супутника" до 4 червня. Наразі невідомо, чи нинішній запуск ракети пов'язаний із цим попередженням.

У Південній Кореї минулого тижня також стверджували, що Пхеньян, схоже, готується запустити в космос свій другий військовий супутник-шпигун.

В останні місяці Північна Корея продовжила серію ракетних випробувань, щоб розширити свій арсенал озброєнь. Аналітики кажуть, що КНДР, ймовірно, вважає, що більший арсенал збільшить її важелі впливу в майбутній дипломатії зі Сполученими Штатами.