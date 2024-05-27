КНДР попыталась запустить еще один спутник-шпион, он взорвался
Новости — Понедельник, 27 мая 2024, 20:01 —
Северная Корея заявила, что ее попытка вывести на орбиту второй разведывательный спутник закончилась неудачей.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
В понедельник Пхеньян заявил, что планирует до 4 июня вывести на орбиту свой второй разведывательный спутник.
Вскоре после этого через государственное информагентство КНДР заявили, что запуск закончился неудачей и двигатель ракеты-носителя, новая разработка, взорвался на первом этапе полета.
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Перед этим о признаках неудачи запуска заявили в Южной Корее и Японии.
Также в понедельник Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты.
Свой первый шпионский спутник Северная Корея успешно запустила в ноябре 2023 года.
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