КНДР попыталась запустить еще один спутник-шпион, он взорвался

Северная Корея заявила, что ее попытка вывести на орбиту второй разведывательный спутник закончилась неудачей.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник Пхеньян заявил, что планирует до 4 июня вывести на орбиту свой второй разведывательный спутник.

Вскоре после этого через государственное информагентство КНДР заявили, что запуск закончился неудачей и двигатель ракеты-носителя, новая разработка, взорвался на первом этапе полета.

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Перед этим о признаках неудачи запуска заявили в Южной Корее и Японии.

Также в понедельник Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты.

Свой первый шпионский спутник Северная Корея успешно запустила в ноябре 2023 года.