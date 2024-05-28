Нідерланди оголосили про ініціативу для поставки Україні системи Patriot

Нідерланди за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot у короткостроковій перспективі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів, інформує "Європейська правда".

З цією метою Нідерланди надають основні компоненти зі своїх запасів і закликають європейські країни додати інші наявні в них частини.

Нідерланди визначили, які країни потенційно можуть надати частини і боєприпаси зі своїх запасів.

Реклама:

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен закликає ці країни долучитися до проєкту.

"Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, і якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати деталі та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", – зазначила вона.

Нідерланди прагнуть, щоб система Patriot була розгорнута в Україні якнайшвидше.

Президент Румунії Клаус Йоганніс нещодавно заявляв, що умовою надання Україні румунської системи Patriot є те, що це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони країни.

А посол України у США Оксана Маркарова сподівається на "сміливі рішення" від Сполучених Штатів в очікуванні вкрай необхідних ЗРК Patriot.

Наразі серед держав НАТО тільки Німеччина відгукнулась на прохання України надати батарею Patriot, навчання для цього вже тривають.