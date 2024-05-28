Нидерланды объявили об инициативе для поставки Украине системы Patriot

Нидерланды при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов, информирует "Европейская правда".

С этой целью Нидерланды предоставляют основные компоненты из своих запасов и призывают европейские страны добавить другие имеющиеся у них части.

Нидерланды определили, какие страны потенциально могут предоставить части и боеприпасы из своих запасов.

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Министр обороны Кайса Оллонгрен призывает эти страны присоединиться к проекту.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. С нашим предложением, и если другие потенциальные страны-партнеры смогут предоставить детали и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине по крайней мере одну полную систему в краткосрочной перспективе", – отметила она.

Нидерланды стремятся, чтобы система Patriot была развернута в Украине как можно быстрее.

Президент Румынии Клаус Йоханнис недавно заявлял, что условием предоставления Украине румынской системы Patriot является то, что это не должно привести к ослаблению противовоздушной обороны страны.

А посол Украины в США Оксана Маркарова надеется на "смелые решения" от Соединенных Штатов в ожидании крайне необходимых ЗРК Patriot.

Сейчас среди государств НАТО только Германия откликнулась на просьбу Украины предоставить батарею Patriot, соответствующее обучение уже началось.