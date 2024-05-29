Прем'єр Бельгії летить до Байдена: говоритиме про Україну і заморожені росактиви

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо у п’ятницю, 31 травня, здійснить офіційний візит до США.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту у де Кроо запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.

На зустрічі лідери країн обговорюватимуть спільне зобов'язання продовжувати підтримувати Україну перед обличчям війни, розв'язаної Росією, зокрема, спільні зусилля з максимального використання заморожених російських суверенних активів.

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"Президент Байден також відзначить внесок Бельгії у трансатлантичну безпеку та оборону України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, лідери підтвердять тісне партнерство між Сполученими Штатами та Бельгією у вирішенні глобальних проблем.

Напередодні у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цьогоріч може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.

Крім того, у вівторок Україна та Бельгія підписали безпекову угоду.