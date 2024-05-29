Премьер Бельгии летит к Байдену: будет говорить об Украине и замороженных росактивах

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в пятницу, 31 мая, совершит официальный визит в США.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Во время визита у де Кроо запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

На встрече лидеры стран будут обсуждать совместное обязательство продолжать поддерживать Украину перед лицом войны, развязанной Россией, в частности, совместные усилия по максимальному использованию замороженных российских суверенных активов.

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"Президент Байден также отметит вклад Бельгии в трансатлантическую безопасность и оборону Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры подтвердят тесное партнерство между Соединенными Штатами и Бельгией в решении глобальных проблем.

Накануне президент Владимир Зеленский заявив, что Украина в этом году может получить 1,7 млрд евро от доходов от замороженных в Бельгии российских активов.

Также во вторник Украина и Бельгия подписали соглашение по безопасности.