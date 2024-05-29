У Лондоні сталися сутички на пропалестинській акції: троє постраждалих, десятки затриманих

Троє поліцейських отримали поранення під час пропалестинської демонстрації у Лондоні, що пройшла напередодні увечері.

Про це повідомляє BBC, інформує "Європейська правда".

Один офіцер отримав серйозну травму обличчя після того, як в нього кинули пляшку з натовпу, повідомила лондонська поліція.

Westminster Police

У поліції заявили, що особу підозрюваного ще не встановлено, але розслідування проводиться.

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Було здійснено 40 арештів, пов'язаних з нападами на працівників екстрених служб, перешкоджанням дорожнього руху і порушенням громадського порядку, зазначили правоохоронці.

Поліція заявила, що "переважна більшість" протестувальників – від 8 000 до 10 000 осіб – розійшлися без інцидентів у запланований час.

Група з близько 500 осіб залишилася і продовжила протест.

Westminster Police

За повідомленням поліції, деякі з учасників акції чинили опір при затриманні, що змусило поліцейських "застосувати силу", щоб вивести їх з натовпу.

Після цього марш, що відколовся, попрямував до Брідж-стріт, біля Вестмінстерського вокзалу, де поліція виставила кордони.

Незадовго до 22:00 офіцери увійшли в натовп, щоб заарештувати тих, кого підозрювали в організації протесту.

Минулого тижня британська поліція заявила, що заарештувала 16 осіб за підозрою у порушенні громадського порядку в Оксфордському університеті після того, як пропалестинські протестувальники влаштували сидячий страйк в офісі проректора університету.

Нагадаємо, у середині травня університет Амстердама закрили на два дні після бурхливих пропалестинських протестів.