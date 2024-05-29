В Лондоне произошли столкновения на пропалестинской акции: трое пострадавших, десятки задержанных

Трое полицейских получили ранения во время пропалестинской демонстрации в Лондоне, прошедшей накануне вечером.

Об этом сообщает BBC, информирует "Европейская правда".

Один офицер получил серьезную травму лица после того, как в него бросили бутылку из толпы, сообщила лондонская полиция.

Westminster Police

В полиции заявили, что личность подозреваемого еще не установлена, но расследование проводится.

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Было произведено 40 арестов, связанных с нападениями на работников экстренных служб, препятствованием дорожному движению и нарушением общественного порядка, отметили правоохранители.

Полиция заявила, что "подавляющее большинство" протестующих – от 8 до 10 тысяч человек – разошлись без инцидентов в запланированное время.

Группа примерно из 500 человек осталась и продолжила протест.

Westminster Police

По сообщению полиции, некоторые из участников акции оказали сопротивление при задержании, что вынудило полицейских "применить силу", чтобы вывести их из толпы.

После этого отколовшийся марш направился к Бридж-стрит, возле Вестминстерского вокзала, где полиция выставила кордоны.

Незадолго до 22:00 офицеры вошли в толпу, чтобы арестовать тех, кого подозревали в организации протеста.

На прошлой неделе британская полиция заявила, что арестовала 16 человек по подозрению в нарушении общественного порядка в Оксфордском университете после того, как пропалестинские протестующие устроили сидячую забастовку в офисе проректора университета.

Напомним, в середине мая университет Амстердама закрыли на два дня после бурных пропалестинских протестов.