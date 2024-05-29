В Європарламенті провели обшуки в межах розслідування справи про втручання РФ

У Бельгії поліція провела обшуки за місцем проживання співробітника Європейського парламенту і в його кабінеті в будівлі парламенту в Брюсселі у межах розслідування можливого втручання РФ.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані Федеральної прокуратури Бельгії, пише "Європейська правда".

За даними прокуратури, також був проведений обшук в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Європарламенту.

Обшук проводився у партнерстві з агентством ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) та французькими судовими органами.

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"Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратурі.

Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".

Кілька голландських ЗМІ заявили, що підозрюваним є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої голландської партії "Форум за демократію". Особа, обізнана з ходом розслідування, підтвердила, що ці повідомлення були точними.

На дзвінки до офісу де Грааффа в Європейському парламенті одразу не відповіли.

Нагадаємо, у понеділок Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти двох фізичних осіб, серед яких Віктор Медведчук, та однієї організації, відповідальних за пропагандистські дії, спрямовані проти громадянського суспільства в ЄС та його сусідніх країнах.

Зокрема, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти ресурсу Voice of Europe – онлайн-ЗМІ, яке звинувачують у систематичній міжнародній кампанії маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів з метою дестабілізації України, ЄС та його держав-членів.

Як відомо, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.