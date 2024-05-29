В Европарламенте провели обыски в рамках расследования дела о вмешательстве РФ

В Бельгии полиция провела обыски по месту жительства сотрудника Европейского парламента и в его кабинете в здании парламента в Брюсселе в рамках расследования возможного вмешательства РФ.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные Федеральной прокуратуры Бельгии, пишет "Европейская правда".

По данным прокуратуры, также был проведен обыск в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира Европарламента.

Обыск проводился в партнерстве с агентством ЕС по вопросам судебного сотрудничества (Евроюст) и французскими судебными органами.

Реклама:

"Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратуре.

Прокуроры заявили, что считают, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".

Несколько голландских СМИ заявили, что подозреваемым является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой голландской партии "Форум за демократию". Лицо, знакомое с ходом расследования, подтвердило, что эти сообщения были точными.

На звонки в офис де Грааффа в Европейском парламенте сразу не ответили.

Напомним, в понедельник Совет ЕС решил ввести санкции против двух физических лиц, среди которых Виктор Медведчук, и одной организации, ответственных за пропагандистские действия, направленные против гражданского общества в ЕС и его соседних странах.

В частности, Совет ЕС ввел ограничительные меры против ресурса Voice of Europe – онлайн-СМИ, которое обвиняют в систематической международной кампании манипулирования СМИ и искажения фактов с целью дестабилизации Украины, ЕС и его государств-членов.

Как известно, бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, которые предоставили разведывательные службы.