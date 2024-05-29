Венгрия подписала соглашение с Беларусью о помощи со строительством ядерного реактора

Правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве венгерской атомной электростанции.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который приехал в Минск, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Российская компания "Росатом" строит два реактора мощностью 1,2 гигаватт каждый в центральной Венгрии с 2014 года.

Сийярто заявил, что подписанное в Минске соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики "позволяет нам использовать опыт Беларуси, полученный здесь при строительстве реакторов с аналогичной технологией".

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Проект по строительству реакторов в Венгрии стоимостью 12,5 млрд евро претерпел длительные задержки, даже несмотря на то, что ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против России.

Венгрия, которая получает большую часть электроэнергии из России, выступает против расширения санкций на этот сектор.

За время полномасштабной войны России против Украины глава МИД Венгрии несколько раз посещал Беларусь, которая поддерживает РФ в ее захватнической войне.

Сийярто побывал в Беларуси в феврале 2023 года, после чего заявил, что Венгрия и Беларусь договорились развивать экономическое сотрудничество, а также призвали к "скорейшему миру".

В апреле белорусский глава МИД Сергей Алейник прибыл в Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

А в октябре Сийярто снова приехал в Минск - "поддерживать каналы связи".