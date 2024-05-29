Пісторіус: Тренувати військових на території України для Німеччини не варіант
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти того, щоб німецькі інструктори тренували українських солдатів на території України.
Заяву міністра у середу наводить видання Bild, пише "Європейська правда".
Пісторіус відзначив, що, за оцінкою Берліна, тренування українських військових на території України невиправдане.
"Додана вартість, якої я не бачу, неспівмірна з ризиком і зусиллями, які доведеться докласти, тому для нас це не варіант", – сказав він.
Нагадаємо, на зустрічі міністрів оборони держав ЄС у вівторок обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами.
Однак, за словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, єдності у цьому питанні серед країн немає.
За інформацією видання Bild, деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва і діяти безпосередньо на території України у сфері навчань та постачання озброєнь.
За даними видання Die Welt, європейські уряди та Брюссель розглядають можливість проведення навчань українських солдатів на території не лише Європейського Союзу, але й України, з початку 2025 року.