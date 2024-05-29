Писториус: Тренировать военных на территории Украины для Германии не вариант

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против того, чтобы немецкие инструкторы тренировали украинских солдат на территории Украины.

Заявление министра в среду приводит издание Bild, пишет "Европейская правда".

Писториус отметил, что, по оценке Берлина, тренировка украинских военных на территории Украины неоправданна.

"Добавленная стоимость, которой я не вижу, несоизмерима с риском и усилиями, которые придется приложить, поэтому для нас это не вариант", – сказал он.

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Напомним, на встрече министров обороны государств ЕС во вторник обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами.

Однако, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, единства в этом вопросе среди стран нет.

По информации издания Bild, некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины в сфере учений и поставок вооружений.

По данным издания Die Welt, европейские правительства и Брюссель рассматривают возможность проведения учений украинских солдат на территории не только Европейского Союза, но и Украины, с начала 2025 года.