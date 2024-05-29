У МОЗ Франції відбулись обшуки через надмірні витрати на консалтингові фірми

Паризькі правоохоронці 29 травня здійснили обшуки головної будівлі Міністерства охорони здоров'я Франції в межах розслідування справи про ймовірну корупцію під час замовлення послуг у консалтингових фірм.

Про це повідомили видання Le Monde та Le Figaro, передає "Європейська правда".

Судове розслідування за звинуваченнями у фаворитизмі розпочалось ще в жовтні 2022 року на підставі звіту комітету Сенату Франції, який виявив "масове та все більше" використання консалтингових фірм органами державної влади.

У звіті стверджувалось, що лише у 2021 році французька держава витратила майже 1 мільярд євро на послуги сторонніх консалтингових фірм, зокрема Accenture, CapGemini і McKinsey.

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Пізніше, в липні 2023 року, Рахункова палата Франції також розкритикувала використання консалтингових фірм, вказавши на витрати, які "потроїлися між 2017 і 2021 роками". Вона констатувала, що "надати жодного послідовного та загального пояснення зростанню використання цих структур неможливо".

За даними Le Figaro, судове розслідування на підставі цих висновків досі триває.

Це не перше подібне розслідування проти топпосадовців Франції.

Приміром, проти колишнього французького президента Ніколя Саркозі відкрили кілька проваджень, зокрема в торгівлі впливом та корупції; у деяких із них були оголошені обвинувачувальні вироки.

Водночас минулого року суд виправдав уже колишщнього міністра юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті, якого звинувачували у зловживанні своїм становищем для зведення рахунків з опонентами, яких він здобув за час своєї адвокатської діяльності.