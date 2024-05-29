В Минздраве Франции прошли обыски из-за чрезмерных расходов на консалтинговые фирмы

Парижские правоохранители 29 мая провели обыски главного здания Министерства здравоохранения Франции в рамках расследования дела о возможной коррупции при заказе услуг у консалтинговых фирм.

Об этом сообщили издания Le Monde и Le Figaro, передает "Европейская правда".

Судебное расследование по обвинениям в фаворитизме началось еще в октябре 2022 года на основании отчета комитета Сената Франции, который обнаружил "массовое и все большее" использование консалтинговых фирм органами государственной власти.

В отчете утверждалось, что только в 2021 году французское государство потратило почти 1 миллиард евро на услуги сторонних консалтинговых фирм, в частности Accenture, CapGemini и McKinsey.

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Позже, в июле 2023 года, Счетная палата Франции также раскритиковала использование консалтинговых фирм, указав на расходы, которые "утроились между 2017 и 2021 годами". Она констатировала, что "предоставить никакого последовательного и общего объяснения росту использования этих структур невозможно".

По данным Le Figaro, судебное расследование на основании этих выводов до сих пор продолжается.

Это не первое подобное расследование против топ-чиновников Франции.

К примеру, против бывшего французского президента Николя Саркози открыли несколько производств, в частности в торговле влиянием и коррупции; в некоторых из них были объявлены обвинительные приговоры.

В то же время в прошлом году суд оправдал уже бывшего министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти, которого обвиняли в злоупотреблении своим положением для сведения счетов с оппонентами, которых он получил за время своей адвокатской деятельности.