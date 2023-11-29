Суд виправдав міністра юстиції Франції у справі про конфлікт інтересів

Спеціальний суд у середу постановив, що міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті не зловживав своїм становищем для зведення рахунків з опонентами, яких він здобув за час своєї адвокатської діяльності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Суд республіки, спеціальний суд для держслужбовців, заявив, що посадовець перебував у ситуації конфлікту інтересів, але його злочинних намірів не було встановлено, тому зняв з нього обвинувачення.

"Для мене і моїх близьких цей судовий процес – ганьба", – заявив Дюпон-Моретті в суді.

З моменту свого створення в 1993 році Суд республіки провів лише дев'ять офіційних судових процесів, включаючи справу Дюпон-Моретті.

Серед обвинувачених у минулому була колишній міністр фінансів та нинішня голова Європейського центрального банку Крістін Лагард. У 2016 році її визнали винною в недбалості щодо державних виплат. Вона уникла покарання та зберегла свою тодішню роботу в МВФ.

Нагадаємо, Дюпона-Моретті звинуватили у використанні своєї посади для зведення особистих рахунків з суддями і прокурорами, з якими він конфліктував протягом десятиліть своєї адвокатської діяльності. Це перший випадок, коли чинний член французького уряду постав перед цим органом.

Суд республіки завершив розслідування щодо Дюпона-Моретті у квітні минулого року.

Скаргу на Дюпона-Моретті подали три суддівських профспілки і громадська асоціація Anticor, що спеціалізується на проблемах корупції.