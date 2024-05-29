Сійярто "нема чого сказати" послу Росії у зв'язку з російською кібератакою 2022 року

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не виликатиме посла Росії Євгенія Станіславова у зв'язку з масштабною кібератакою 2022 року, за якою, як нещодавно виплило у ЗМІ, стояли проросійські хакери.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав опозиційному депутату Ференцу Геленцеру, який опублікував відео спілкування з головою угорського МЗС у Facebook.

Геленцер спитав Сійярто, "чи буде він викликати російського посла після того, як росіяни зламали сервери МЗС".

"Ні, мені нема чого йому сказати", – чути слова голови угорського МЗС на відео.

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Напередодні очільник МЗС Угорщини уперше прокоментував повідомлення про кібератаку, заявивши, що її "може здійснити будь-хто".

"Ми будемо ухвалювати рішення, виходячи з національних інтересів, навіть якщо вони зламають наші комп'ютерні системи, якщо вони намагатимуться зробити це щодня або щотижня, це не має значення", – пообіцяв Сійярто.

У травні угорські журналісти отримали нові документи, які доводять, що понад 2 роки тому пов’язані з російськими спецслужбами хакери здійснили масштабну кібератаку на системи Міністерства закордонних справ Угорщини та могли отримати дуже цінну інформацію.

Після перших повідомлень ЗМІ про подію у березні 2022 року МЗС Угорщини та кілька політиків з керівної партії "Фідес" заперечували інцидент.

Детально про це читайте також в архівній статті "ЄвроПравди".