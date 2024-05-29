Сийярто "нечего сказать" послу России в связи с российской кибератакой 2022 года

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не будет выгонять посла России Евгения Станиславова в связи с масштабной кибератакой 2022 года, за которой, как недавно всплыло в СМИ, стояли пророссийские хакеры.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал оппозиционному депутату Ференцу Геленцеру, который опубликовал видео общения с главой венгерского МИД в Facebook.

Геленцер спросил Сийярто, "будет ли он вызывать российского посла после того, как россияне взломали серверы МИД".

"Нет, мне нечего ему сказать", – слышны слова главы венгерского МИД на видео.

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Накануне глава МИД Венгрии впервые прокомментировал сообщения о кибератаке, заявив, что ее "может осуществить любой".

"Мы будем принимать решения, исходя из национальных интересов, даже если они взломают наши компьютерные системы, если они будут пытаться сделать это ежедневно или еженедельно, это не имеет значения", – пообещал Сийярто.

В мае венгерские журналисты получили новые документы, которые доказывают, что более 2 лет назад связанные с российскими спецслужбами хакеры совершили масштабную кибератаку на системы Министерства иностранных дел Венгрии и могли получить очень ценную информацию.

После первых сообщений СМИ о событии в марте 2022 года МИД Венгрии и несколько политиков из правящей партии "Фидес" отрицали инцидент.

Подробно об этом читайте также в архивной статье "ЕвроПравды".